陳副總統力挺蔡適應 盼連任立委為基隆發聲

副總統陳建仁（右2）8日下午陪同尋求連任的民進黨立法委員蔡適應（左）在基隆市車隊掃街，車隊出發前，陳副總統受訪表示，期盼選民把票投給蔡適應，讓他能繼續為大家發聲、為國家努力。中央社記者王朝鈺攝 109年1月8日

（中央社記者王朝鈺基隆市8日電）副總統陳建仁今天陪同尋求連任的民進黨立委蔡適應在基隆市區車隊掃街。陳副總統說，蔡適應擔任立委後讓基隆脫胎換骨，希望大家把選票投給蔡適應，讓他能繼續為市民發聲。

陳副總統下午3時許抵達蔡適應位於仁一路的競選總部，陳副總統一下車受到支持者熱情歡迎，搖旗高喊「大仁哥加油，蔡適應凍蒜」、「2020台灣要贏」。

陳副總統接受媒體聯訪表示，基隆在過去20年來建設相當緩慢，自從林右昌和蔡適應分別擔任市長和立法委員後，基隆完全脫胎換骨，林右昌在2018年順利連任，希望蔡適應也能連任，為基隆市民爭取更多建設，讓基隆越來越好。

陳副總統說，蔡適應在立法院表現傑出，在外交及國防委員會做了很多增進國家安全的工作，希望大家支持蔡適應，繼續捍衛台灣主權和自由民主。

陳副總統表示，這場選舉決定台灣的未來，相信讓蔡適應進入立法院，台灣的國家安全和既有的民主與人權都能獲得更好的保障，期盼選民把票投給蔡適應，讓他能繼續為大家發聲、為國家努力。（編輯：李錫璋）1090108