顏寬恒自嘲被黑界大師兄 陳柏惟酸不要入戲太深

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中立委第2選區國民黨候選人顏寬恒競選總部今天推出競選影片，談被黑的心路歷程，自嘲「被黑界的大師兄」。台灣基進黨陳柏惟則說，「空戰」不要入戲太深，願景理念應一致。

台中立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）國民黨候選人顏寬恒競選總部今天公布新的競選影片，透過「空戰」爭取選民支持。影片一開始，顏寬恒在臉上貼上黑面膜，拍打雙頰讓面膜服貼。他表示，敷面膜不是因為選舉曬黑要護膚美容，而是一到選舉他就變這樣。

顏寬恒表示，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲被黑的時間，跟他比起來應該算是學弟，因為在15年前，在PTT上就有黑他的文章出現，自嘲是「被黑界的大師兄」。他也強調父親顏清標是無黨籍，朋友橫跨藍綠、服務不分顏色，他的團隊也是延續父親服務不分藍綠的原則，只要鄉親有需求就會服務。

顏寬恒並未具體說明「被黑」出處，但2選區唯一的對手陳柏惟則說，顏寬恒的說法對不起台灣，顏家在地方獨占利益30年，全台灣有多少人在顏寬恒現在這個年紀財產比他多，作為一個政治人物卻這樣裝可憐，如果顏寬恒真的覺得當立委很委屈，大可以不要做。

陳柏惟強調，身為區域立委必須思考「要帶給地區選民什麼樣的未來」，地方服務最重要的除了人與人之間的溫度，更重要的是建立這個國家的氣度。

雖然競爭激烈，但兩人都保持相當風度，日前兩人在夜市掃街相遇時，陳柏惟上前擁抱顏寬恒。陳柏惟說，「下次再遇到，還是願意跟他抱抱啦，讓他蹭一下沒問題」。（編輯：黃世雅）1090108