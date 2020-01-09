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台中出現疑似詆毀韓國瑜黑函 中檢查扣調查

最新更新：2020/01/09 17:21
台中市梧棲區台中港郵局出現即將投遞的疑似「黑韓」文宣信件，台中地檢署9日由檢察官會同中市選委員會監察小組共同檢視信件內容，並行政扣留870封郵件，其中33封由警方帶回採樣釐清。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月9日
台中市梧棲區台中港郵局出現即將投遞的疑似「黑韓」文宣信件，台中地檢署9日由檢察官會同中市選委員會監察小組共同檢視信件內容，並行政扣留870封郵件，其中33封由警方帶回採樣釐清。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）國民黨台中市黨部今天到台中地檢署按鈴申告指出，台中港郵局出現大批待投遞的疑似「黑韓」文宣信件；檢方表示，已由台中市選委會行政扣留，將調查釐清是否違反選罷法。

國民黨台中市黨部與國民黨總統候選人韓國瑜台中競選總部，今天到台中地檢署按鈴申告指出，台中市梧棲區台中港郵局出現即將投遞的疑似「黑韓」文宣信件，要求檢調單位查扣。

國民黨台中市黨部主委顏文正指出，這批文宣印有韓國瑜的照片，且在無明確證據下，寫有「把你騙去賣掉」、「如果中國豬、中國菜進台灣，台灣豬會得豬瘟死亡，台灣菜賣不出去賠光」，最後還放上中國國民黨黨徽與中國五星旗，直言「國民黨直通中國共產黨」。

顏文正表示，這批郵件署名由台北市士林區一處地址寄出，內容刻意混淆真相，利用黑函向不特定民眾散布虛構事實，要求檢調單位調查。

台中地檢署表示，昨天接獲台中市警察局清水分局通報後，今天由檢察官會同台中市選委員會監察小組共同檢視信件內容，並行政扣留870封郵件，其中33封由警方帶回採樣釐清。

檢方指出，依總統副總統選舉罷免法規定，候選人印發以文字、圖畫從事競選宣傳品，應親自簽名，但因這批可疑郵件均未署名，已由選監小組行政扣留，至於文宣是否涉及違反選罷法，已指揮警方偵辦，釐清案情。（編輯：洪學廣）1090109

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