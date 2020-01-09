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潘孟安籲遊子返鄉投票 拍片搭火車號召歸來屏東

最新更新：2020/01/09 19:15

（中央社屏東縣9日電）總統立委大選倒數計時，屏東縣長潘孟安連兩天在臉書呼籲返鄉投票，錄製影片從屏東市歸來站搭火車到屏東站，號召北漂遊子「歸來屏東」；影片推出不到一天時間，吸引逾8000人次按讚。

潘孟安昨天和今天分別在臉書（Facebook）以影片和照片方式呼籲屏東北漂遊子返鄉投票，昨晚8時推出的影片，潘孟安背著黑色背包，從台鐵歸來站搭火車到屏東站，並說「歸來屏東、守護台灣、回家投票、看看家人、看看進步的屏東，我歸來了，你呢？」。

小編也在PO文提醒影片中的背包「有彩蛋」，只見潘孟安背包上露出一小截香蕉，馬上被網友猜到潘孟安又在短片中推銷屏東香蕉。

今天中午，潘孟安再度在臉書上呼籲遊子返鄉投票，一張他在屏東火車站拿著「歸來-屏東」車票的照片呼籲遊子「安安，我在等你，等你回家投票」、「1/11，買張車票，返鄉投票，守護台灣！」

「歸來屏東」的影片推出不到一天時間，逾8000人次按讚，有網友留言說「安安，我在高鐵上，要回東港了」，也有人說「雖然這樣坐車很累，但為了未來的台灣，北漂的年輕人們，衝啊1/11記得回家投票」，還有網友表示「很高興兒子會從日本回來投票，天佑台灣」。（編輯：謝雅竹）1090109

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