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台中巨蛋擬採類國際競圖 打造新地標

最新更新：2020/01/10 15:43

（中央社記者郝雪卿台中10日電）中市府將投入新台幣65億元興建台中巨蛋體育館，都發局今天表示，興建工程擬採類國際競圖方式辦理，須以國內開業建築師事務所為代表廠商，並鼓勵結合國外專業廠商共組團隊。

台中市政府規劃在北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地興建台中巨蛋體育館，市府表示，基地面積約6萬9600平方公尺，未來可容納1萬5500個觀眾席，將做為舉辦國際運動賽事及大型演唱會等活動的多功能室內運動場館。

台中市都市發展局表示，台中巨蛋工程投標團隊組成除依「建築法」相關規定外，並採「委託規劃設計監造技術服務案」辦理，另開放聯合承攬，有興趣投標廠商可參閱市府於1月7日公共工程委員會政府電子採購網公開閱覽中投標須知的投標廠商類型組成表。

都發局指出，台中巨蛋體育館興建工程預計4月展開書面審查，取5名進入評選，6月決選出第1名優勝團隊可取得議約權，其餘4名入圍者均可獲得入選獎勵金。

台中市政府住宅處指出，這次台中巨蛋競圖以類國際競圖的方式，希望吸引國內建築師團隊參與投標，並鼓勵國內團隊結合國際間優秀團隊合作，扶植國內設計產業發展，也提升整體設計品質，期待未來巨蛋體育館成為讓人耳目一新的台中新地標。（編輯：謝雅竹）1090110

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