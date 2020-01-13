2票所開政黨票遭質疑 苗縣選委會：作業瑕疵

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗有民眾11日在2個投開票所發現，選務人員開政黨票時，未逐張唱票、亮票，而是分類整票後在各政黨下連續劃「正」字。縣選委會調查後表示，有作業瑕疵，但絕不可能作票。

11日投票日當天，有民眾在苗栗縣頭份市忠孝活動中心248、249票所錄下政黨票計票過程，選務人員並未依開票作業程序逐張唱名開票，而是將政黨票分類清點後，再一口氣全數在所屬政黨下劃上「正」字，影片po網後引發網友直呼「太誇張」、「要驗票」。

苗栗縣選舉委員會副總幹事曾雪花今天表示，經調查，投開票當天，2投開票所選務人員在開總統副總統、區域立委選票時，均依照規定，逐張檢票、唱票、記票及整票計票，依程序辦理，但到開政黨票時，工作人員「便宜行事」，以直接分類整票、計票再唱票的方式進行，「政黨票部分在作業程序上確實有瑕疵」。

曾雪花指出，選務人員這種做法不符開票作業程序，雖然開票過程有點瑕疵，但現場有2名監察員在場，絕對不可能作票，事後也重新唱票統計，對於選務人員疏失，雖無罰責，但日後針對開票作業會加強再教育。（編輯：李錫璋）1090113