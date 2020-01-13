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鄭文燦：將主動向6名立委當選人簡報桃園需求

最新更新：2020/01/13 19:56
桃園市長鄭文燦（前）13日下午表示，總統蔡英文在桃園贏得好成績，獲得市民支持，未來桃園的重大建設會儘量把握，逐一定案開工。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
桃園市長鄭文燦（前）13日下午表示，總統蔡英文在桃園贏得好成績，獲得市民支持，未來桃園的重大建設會儘量把握，逐一定案開工。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天表示，將主動與6名立委當選人簡報桃園建設需求，同時請求協助修正「財政收支劃分法」，讓桃園市獲得公平對待，至於市府團隊是否調整，則等過完年再說。

鄭文燦下午出席桃園區桃合福林自辦市地重劃區開工動土典禮，對於記者詢問，這次的總統副總統及立法委員選舉結果，對桃園市的重大建設是否有幫助。他說，總統蔡英文在桃園贏得好成績，獲得市民支持，未來桃園的重大建設會儘量把握，逐一定案開工。

鄭文燦指出，市府會安排跟6名當選的立法委員簡報介紹桃園建設需求，尋求在立法院的協助。「建設沒有顏色」，每個政黨的立委都可以協助桃園發展，也希望將來在中央能夠給桃園更大的財政挹注，至少要在6都均衡的情況下，給予公平待遇。

鄭文燦表示，桃園正在發展北桃生活圈的連結，也是很多基本建設的關鍵黃金時期，因此他在選舉結束後就說「這個禮拜就要上工了，正常工作」，市府會全力以赴，也會讓6名新當選或連任的立委了解目前進行的重大建設。

記者追問，今年對統籌分配款是否有信心能多分配一些。鄭文燦指出，因為涉及「財政收支劃分法」的修法，希望桃園市的立委們能夠協助，因為這是公平與否的問題。

至於市府團隊是否會調整，鄭文燦說，會根據實際需要而定，調整也不一定要在特定的時間點，一切等過年後再說。（編輯：李錫璋）‪1090113‬

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