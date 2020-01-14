春節敬老禮金5千元 賴峰偉訪百歲人瑞發紅包

（中央社澎湖縣14日電）農曆春節將到，澎湖縣65歲以上的老人尚好康，縣府今天起發放春節敬老平安禮金，每人新台幣5000元紅包，澎湖縣長賴峰偉今天前往百歲人瑞等長者家致贈敬老禮金，讓長者樂得笑呵呵。

賴峰偉今天在社會處長陳賜豐陪同，分別前往百歲人瑞葉藍忍和83歲莊文碩、86歲曾陳寶雙等長者家中致贈敬老禮金，長者樂得笑呵呵，接著前往馬公惠民啟智中心慰勉院童，贈送紅包與紅袋。

賴峰偉表示，澎湖縣65歲以上的長者，占全縣人口約16.5%，敬老是一種美德，年老時應該得到社會大眾的關心，縣府會持續推展各項老人福利，讓每位生活在澎湖的長者都能快快樂樂。

縣府社會處表示，澎湖縣65歲以上長者，全縣計有1萬7087人，每人敬老平安禮金5000元，共需8500多萬元，今天動員大批工作人員清點，每位長者紅包袋內有2張2000元券和1張1000元券。

縣府指出，春節敬老平安禮金即起至3月11日止，委託各村里長及村里幹事發放，長者不在澎湖，可委由直系親屬代領，至於未在發放期間領取者，3月12日起至4月10日止為補發期，逾期不再補發。（編輯：黃世雅）1090114