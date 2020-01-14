答謝韓國瑜關心 原生藝術家作品相贈

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市長韓國瑜今天參訪高雄市楠梓特殊學校「原生藝術育成中心」指示高市青年局建立平台協助弱勢藝術家行銷作品，原生藝術家當場以作品相贈，答謝韓國瑜來訪關心，場面溫馨。

韓國瑜下午由高市教育局長吳榕峯等人陪同前往楠梓特殊學校參訪設在校內的「原生藝術育成中心」，韓國瑜參與特教生捏陶、繪畫等藝術創作活動，雙方互動熱絡。

韓國瑜也了解育成中心如何幫助身心障藝術家培訓、創業、媒合相關資源等，他並對中心藝術家的捏陶、繪畫作品色彩豐富、創作極富想像力大為驚豔。

韓國瑜表示，楠梓特殊學校長期推動原生藝術，獲得良好的成果與評價，設立原生藝術育成中心就是要讓身心障礙學生能以多元、個別化展能，達到適性與零拒絕安置。

韓國瑜指出，原生藝術育成中心實踐市府推動的「充分就學、適性發展」特教精神，並讓特教生的藝術創作永續發展，開拓與相關單位合作、增加特教生創業、就業機會，為他們搭起與社會聯繫、創造共好新世界的橋樑。他期望中心能促進大眾對弱勢團體的關懷、接納與支持。

原生藝術家不乏身心障礙者，他們都是與職業藝術圈沒關係的素人，創作自發、自創性強，突破傳統藝術文化框架，獨樹一格，作品涵蓋素描、彩繪、陶藝、雕塑等。（編輯：黃世雅）1090114