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鄭文燦：補助款5年差500億元對桃園市不公平

最新更新：2020/01/15 13:11

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市總人口突破225萬人，中央政府對桃園的財政挹注也要大幅提升，桃園市5年拿到補助款比起五都差了新台幣500億元，對桃園市民非常不公平。

鄭文燦在市政會議前接受媒體聯訪表示，到昨天為止，桃園市的人口已超過225萬人，從他擔任市長5年來，已增加大約20萬人，桃園的都市發展、交通建設，以及產業投資，包括人口成長率，都是全台灣非常重要的一個亮點城市。

鄭文燦指出，隨著人口的成長，中央政府對桃園的財政挹注，也要大幅提升，目前桃園距離五都的平均水準還差了新台幣100多億元，今年補助款只有台北市一半，距離第5名的台南市差了88億元，桃園無論在創稅能力、財政管理都是六都前段班，沒有理由讓桃園永遠屈居在第6名。

鄭文燦說「5年就差500億元」，對桃園不公平，財政部的計算公式、主計處的補助公式應該要衡量到每一個直轄市的貢獻度，桃園的產業都是工廠設在桃園、繳稅在台北，污染、交通跟負擔都在桃園，繳稅、補助款在台北，把貢獻算在台北，所以市府要積極爭取，合理、公平的待遇。

鄭文燦也在市政會議上宣布好消息，他說「桃園正逢轉大人，但沒轉骨散可吃」，除了要求市府團隊持續努力，也希望爭取中央更多財政挹注，並請新任的市籍立委協助修法，為桃園爭取更多權益。（編輯：方沛清）1090115

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