胎頭露出撐不住 孕婦國道1號路肩生產

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南黃姓孕婦昨晚陣痛，搭上救護車趕往高雄待產，哪知途中陣痛加劇，胎頭露出，救護人員就直接在國道1號路肩接生，不到3分鐘，健壯男嬰安全脫離母體，全車人直道恭喜。

台南市消防局關廟消防分隊人員今天指出，32歲黃姓孕婦懷了第2胎，如今已36週，昨晚陣痛數小時，趕緊向119求救，搭上救護車趕往高雄的醫院待產。

救護車取道國道1號南下抵達高雄楠梓時，黃姓孕婦陣痛加劇，從5分鐘陣痛一次，縮短到3分鐘1次，救護員檢查，胎頭已露出2指，勢必無法在醫院生產，救護車急忙向駕駛喊話「來不及到醫院生產了，快，趕快停靠路邊接生」。

駕駛直接將救護車停在國道1號路肩，由車上2名救護員接生；隨著孕婦疼痛哀嚎聲加大，胎兒也迅速脫離母體，不到3分鐘，健壯男嬰已被送到媽媽手中，母子均安，救護車再持續駛往高雄的醫院。

值得一提的是，車上2名救護員從未接生過嬰兒，當時黃姓孕婦的老公也非常緊張，看著哀嚎的老婆，一路安撫，卻被老婆罵說「非常疼痛，你們不懂這種疼痛的感覺」，直接叫老公不要吵她，救護員只好請老公閉嘴不要說話，莫影響孕婦情緒。（編輯：孫承武）1090115