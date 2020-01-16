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台日清水服務區將締盟 打造全日本樓層引進美食

最新更新：2020/01/16 11:01
國道3號清水服務區18日將和日本新東名高速公路清水服務區締盟為姐妹服務區，耗時半年整修3樓為全日本專區，和日商合作引進原汁原味的日本食品及多項工藝品。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年1月16日
國道3號清水服務區18日將和日本新東名高速公路清水服務區締盟為姐妹服務區，耗時半年整修3樓為全日本專區，和日商合作引進原汁原味的日本食品及多項工藝品。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年1月16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）國道3號清水服務區18日將和日本新東名高速公路清水服務區締盟為姐妹服務區，這是高速公路服務區首次跨國際的締盟活動，國3清水服務區也打造全日本專區樓層。

高速公局中區養護工程分局表示，近年來與中日本高速道路株式會社旗下負責服務區的子公司中日本EXIS株式會社互相觀摩服務區，交流服務型態，去年雙方決定締盟服務區，並首先選擇同名的「清水服務區」。

國道3號清水服務區位於台中清水地區，設有景觀台遠眺台中港海景以及欣賞大肚山夜景，被稱為國道最美休息站；區內也設有駕駛人休息室，服務貼心。清水服務區去年營收達新台幣7億多元，穩居國道金雞母寶座。

這次台日服務區締盟，經營商也有合作，國3清水服務區耗時半年整修3樓為全日本專區，清水服務區經理李家蓉表示，和日商合作引進多個日本產品，有日式拉麵、烏龍麵、壽司等，以及日式和菓子及多項工藝品，打造「JAPAN DINE 日本美食天堂」，讓民眾不用出國，也可以感受濃濃日本美食風味。

另外，「JAPAN DINE 日本美食天堂」18日開幕，國3清水服務區當天晚上6時20分將施放歡慶煙火，李家蓉表示，民眾可在戶外景觀台、情人步道、清水詩路觀賞煙火。（編輯：洪學廣）1090116

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