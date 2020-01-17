四結福德廟推香客動手印金紙 樂領神明新鈔

宜蘭縣五結鄉四結福德廟17日表示，今年春節期間廟方將推出由香客自己手作拓印金紙活動，象徵只要一張「新鈔」火化送神明，就可取代一整疊金紙代表信徒祈求心意，減量更環保。中央社記者沈如峰宜蘭攝 109年1月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣五結鄉四結福德廟向來響應金紙減量焚燒，今年春節期間將推出由香客自己手作拓印金紙活動，象徵只要一張「新鈔」火化送神明，就可取代一整疊金紙，代表信徒祈求心意。

四結福德廟以金身土地公廟聞名，向來是宜蘭香火鼎盛廟宇。

四結福德廟主任委員高志肇今天接受媒體聯訪時指出，廟方向來響應金紙減量焚燒，甚至推行燒化環保發財金。今年春節期間，更將推出由香客自己手作拓印金紙活動，相信可讓「神明高興領新鈔」，歡度新年。

他表示，農曆除夕晚上到大年初五，廟方也準備1萬5000個新台幣100元紅包給民眾當「錢母」，只要向神明擲筊一次聖杯就可獲得紅包；過年期間，廟方也準備近12萬顆紅蛋，每人限領2顆，送香客吃平安。

廟方指出，金紙零焚燒雖是環保最佳目標，但至今部分信徒仍有焚燒金紙的習慣，福德廟的「神明新鈔」只要燒化一張，就可取代一整疊金紙代表信徒心意，減量更環保。（編輯：戴光育）1090117