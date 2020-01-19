鳳凰自然園區茶花盛開 文創工藝增添高雅

台大實驗林所轄鳳凰自然教育園區茶花盛開（圖），園內20日至29日也展出百盆茶花及玻璃茶花工藝品，歡迎民眾春節來賞花。（台大實驗林提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月19日

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）台大實驗林所轄鳳凰自然教育園區茶花盛開，為讓旅客欣賞更多茶花姿態，園內也展出百盆高雅的茶花盆景，還有玻璃茶花工藝品，維妙維肖非常值得欣賞，展期自20日到29日。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、中華民國茶花學會、新竹縣、新竹市茶花園藝研究學會、新竹縣、新竹市茶花產銷班合作，明天起到29日在鳳凰自然教育園區舉辦「鳳麓茶馨」茶花展，有國內外珍稀茶花品種及百盆高雅的茶花盆景與茶花文創商品。

台大實驗林管理處長蔡明哲今天說，明天開幕動態花藝秀「人體花飾展演」邀法式花藝家柯立文（Claude Cossec）帶領多名花藝裁判共同創作12件法式人體花飾及舞台設計；另外，靜態展也邀手工玻璃藝術家林瑤農展出維妙維肖的玻璃茶花工藝作品，值得細細欣賞。

台大實驗林表示，鳳凰自然教育園區早期是茶園，目前園內仍有約4公頃土地種烏龍茶，還有種植300多種茶花的標本園，目前正值茶花開花期，民眾除可遊園賞花，管理處也辦展陳列百盆茶花盆景，讓遊客欣賞不同姿態的茶花，展現「鳳凰來儀，祥瑞茶花迎春」概念。

台大實驗林表示，今年茶花展將實驗林豐富的自然資源結合空間地景、花藝藝術、人體花飾，並特別與知名玻璃藝術家林瑤農、法式花藝家柯立文、茶花學會、花藝裁判團等合作，呈現茶花的奼紫嫣紅，歡迎民眾春節來鳳凰自然教育園區賞花。（編輯：方沛清）1090119