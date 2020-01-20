勞動部長視察 台鐵潮州機廠公安設備缺失被罰款

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）勞動部長許銘春今天到台鐵潮州機廠主體工程視察，發現工程開口沒有設護欄、防坍塌擋土支撐等公安設備不足，當場開罰新台幣63萬元，許銘春拜託事業單位一定要關心勞工安全。

勞動部自1月3日至2月10日展開為期39天的「109年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，督促事業單位加強春節前後各項防災工作及遵守過勞預防相關規定，今天在板橋客運轉運站、林口發電廠、長春石油化學苗栗廠、CL121標台鐵潮州機廠主體工程進行春安聯合檢查。

許銘春親自到台鐵潮州機廠主體工程視察，發現4家包商和他們的下游廠商有不少缺失，包括工程開口沒有設護欄、沒有適當的上下設備、施工架沒有跟結構物妥實連結、防坍塌擋土支撐、防墜落安全網都設備不足，勞動部共發現33項缺失，當場開罰63萬元，有立即危險的作業場域並要求停工。

許銘春表示，營造工地屬於高危險場域，加上勞工流動性高，可能因為不熟悉作業環境而發生職災，事業單位應特別注意工地安全衛生設施，及人員機器進廠管制，自主管理部分一定要落實。

許銘春說，藉由中央和地方合作，展現政府保障勞工安全權益的決心，台鐵潮州機廠主體工程工地有126名外籍移工，都為台灣建設在努力，雇主一定要對移工給予專業教育訓練及安全的工作及住宿環境，保障每一名勞工安全。（編輯：黃世雅）1090120