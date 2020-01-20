基隆展店計畫館長道歉 林右昌：誤會解開就好

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）「館長」陳之漢日前談健身房展店計畫，基隆市府選前意願非常高，選後卻有問題，市府聲明回應盼先釐清事實，陳之漢再開直播道歉，市長林右昌今天說，誤會解開就好不需道歉。

「我在這邊道歉」，陳之漢昨天在直播表示，的確從頭到尾沒看過林右昌市長，也不認識林右昌，就像2015年時「你的助理來找我，我也跟你不認識，搞不好也不是你的助理，可能是路邊乞丐，或是喬裝的人」。

林右昌下午出席郵輪旅遊保障記者會後接受媒體聯訪表示，其實館長不需道歉，本來就有些誤解和誤會，沒有人能代表基隆市政府和他，也許有人向館長招商，但絕不是他或基隆市府，非常歡迎任何人來基隆投資，這是求之不得的事，只要有需要市府都會盡量協助。

林右昌指出，館長日前直播特別提到World Gym在基隆展店，這間店地主是台灣航業股份有限公司，招商也是台航並非市府，這是很大的誤會，不過，誤會解開就好，館長也不需道歉，昨天聲明提到，如果有機會，也許可以邀他上直播，聊聊館長對體育產業的想法，大家可以一起努力。

陳之漢18日在直播談到今年計畫，首先當然是主業健身房，但基隆的健身房可能沒辦法做，因為要向基隆市政府租地，基隆市府選前本來意願非常高，選後卻說有問題。市府則發布聲明回應，從未聽說館長要到基隆投資，是否館長誤會了，希望先釐清事實真相。（編輯：方沛清）1090120