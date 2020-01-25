改編新年歌曲 Wecare為初五二階罷韓暖身

（中央社記者王淑芬高雄25日電）罷免高雄市長韓國瑜將自29日初五開始二階連署，Wecare高雄今天在臉書播放改編新年歌曲為二階罷韓行動暖身，並說明罷韓迫於無奈但卻是台灣民主史上光榮的一刻，提醒民眾預做準備。

根據Wecare高雄公民團體揭露罷免市長韓國瑜的期程，預計28日由罷免提案人向中選會領表，29日、初五成立「光復高雄總部」並開始受理罷免二階連署，預計每天以一萬份連署份數為目標，要在一個月內完成30萬份。

呼應農曆春節應景的新年歌曲，公民團體改編成罷韓歌曲，提醒民眾二階連署初五起受理，盼一個月內完成30萬份罷韓連署目標，接著是分類、造冊等作業，以利兩個月法定連署日到期前作業完成並將連署書送到中選會。

改編的罷韓賀歲歌曲熱鬧應景，用幽默的方式呈現，Wecare高雄發起人尹立說明罷免迫於無奈，但是歡樂的事，呼籲民眾配合罷韓行動，共同開創台灣民主史上最光榮的一刻。

Wecare高雄已經公布二階連署、代收點，含里長、市議員及台灣基進北中南等共120處等，請民眾就近連署。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：張銘坤）1090125