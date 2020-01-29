侯友宜走訪超商物流配送 籲不需囤貨口罩

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市長侯友宜今天到萊爾富超商配送中心，查看配送口罩運輸到第一線販售情形。他呼籲民眾不要恐慌，不需囤貨，市府按資源盤點、配發的步驟，讓民眾能擁有自我健康保護配備。

侯友宜今天傍晚到樹林萊爾富物流中心，實地了解醫療口罩、乾洗手等防疫物資供應情形，萊爾富董事長汪亦祥親自導覽說明。

侯友宜接受聯訪時表示，防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，市府盤點醫療資源，17家責任醫院、75張隔離病床以外，病患都採取分流發燒篩檢。

至於口罩的盤點，侯友宜說，因碰到春節物流配送不及，工廠已開始全面生產。他也呼籲不需要囤貨，避免造成民眾心理和市場恐慌。

他說，最重要的是民眾自我健康管理，人潮聚集、密閉的空間，需要自我健康管理，盡量戴口罩、勤洗手，不要觸摸眼睛、鼻子跟嘴巴。

新北市府30日開始上班，記者詢問是否會要求市府員工都戴口罩上班，侯友宜說，不需要每人都戴口罩，辦公桌之間都有隔板，但是近距離接觸盡量還是把口罩戴上，尤其自己生病的時候，就在家好好休息。

侯友宜說，防疫從市長帶頭做，地方政府要與中央一起並肩作戰。依據市府公布的行程，原訂30日新北市府團拜取消，侯友宜將透過廣播拜年，同時宣導防疫作為。並在市政會議前，先舉行武漢肺炎第7次防疫應變會議。（編輯：陳清芳）1090129