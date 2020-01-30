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盧秀燕開工首日 取消市府團拜召開防疫會議

最新更新：2020/01/30 11:46

（中央社記者郝雪卿台中30日電）因應武漢肺炎疫情，台中市長盧秀燕今天在春節後上班首日，取消行之多年的團拜，召集台中市政府主管主持防疫會議。她表示，面對疫情不過分恐慌，也絕不鬆懈，做好應有防護。

盧秀燕將今天原定的市政行程包括新春團拜、台中捷運將開放記者會等全數取消，一早召集中市府8名局處長主持防疫會議，調度局處含所屬單位及機關防疫作為，各局處隨後也進行執行防疫相關會議，展開防疫規劃及因應。

盧秀燕在會中先聽取衛生局長曾梓展簡報，掌握全台及台中地區相關最新狀況，接著指示因應疫情需要，除近日需連續召開市府級會議外，各局處也應積極執行防疫與提升所屬業管單位應變作為。

盧秀燕表示，面對新型態的病毒，不過分恐慌，也絕不鬆懈，做好應有防護，適度檢討活動與行程，快速調整與反應。

對於口罩需求大增，盧秀燕指出，將由經發局、衛生局、法制局等組成聯合訪查小組，前進賣場通路，訪查口罩貨量、價格等情形，要讓民眾安心。

中市府表示，目前全市零售、超商、量販等約共有1840家通路，市府訪查小組將加強巡查，若有發現口罩存量不夠，將立即要求口罩工廠加速生產、鋪貨，讓通路業者與民眾安心。（編輯：戴光育）1090130

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