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雪山氣溫零下6度 積雪結成硬冰

最新更新：2020/01/30 13:11
雪霸國家公園管理處指出，園區山頭稜線都有積雪情況，雪東線4公里哭坡以上積雪已形成硬冰，路面濕滑，建議穿冰爪行進，備妥冰斧和岩盔等裝備再入山，以策安全。（雪霸國家公園保育志工楊育瑛提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月30日
雪霸國家公園管理處指出，園區山頭稜線都有積雪情況，雪東線4公里哭坡以上積雪已形成硬冰，路面濕滑，建議穿冰爪行進，備妥冰斧和岩盔等裝備再入山，以策安全。（雪霸國家公園保育志工楊育瑛提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）雪霸國家公園管理處今天表示，寒流來襲，山區氣溫持續下探，凌晨降到攝氏零下6度，幾乎3000公尺高山都有降雪，但積雪已結成硬冰，提醒山友備妥雪攀裝備再入山，以策安全。

雪霸國家公園保育志工吳峻德從雪山傳出的訊息指出，雪山圈谷積雪約13公分，但水氣不足，目前已沒持續飄雪；氣溫仍持續偏低，山友入山前應做好保暖措施。

雪霸處副處長鄭瑞昌表示，雪山雖非這波寒流來襲下雪最多的地方，但雪霸園區山頭稜線都有積雪情況，雪東線4公里哭坡以上積雪已形成硬冰，路面濕滑，建議穿冰爪行進，備妥冰斧和岩盔等裝備。

雪霸處說，除新型冠狀病毒來勢洶洶，流感或一般感冒等上呼吸道不適等症狀，都不利於高山濕冷環境，還可能增加高山病發作機率，呼籲山友如果有咳嗽、四肢無力甚至發燒等跡象，應避免入山，以免發生危險。（編輯：李明宗）1090130

雪霸國家公園管理處30日表示，寒流來襲，山區氣溫持續下探，凌晨降到攝氏零下6度，雪山圈谷積雪約13公分。（雪霸國家公園保育志工吳峻德提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月30日
雪霸國家公園管理處30日表示，寒流來襲，山區氣溫持續下探，凌晨降到攝氏零下6度，雪山圈谷積雪約13公分。（雪霸國家公園保育志工吳峻德提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月30日
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