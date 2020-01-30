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口罩搶手 黃偉哲籲莫恐慌搶購

最新更新：2020/01/30 12:24

（中央社記者張榮祥台南30日電）武漢肺炎來襲，口罩成了搶手貨，台南市長黃偉哲今天視察日產口罩最高可達40萬片的台南市白河區恒大公司時呼籲，市民莫恐慌，反而造成想要口罩，而不是需要口罩。

台南有6家公司生產口罩，康那香公司已提前於27日（大年初3）開工，恒大公司也在今天開工，黃偉哲實地視察工廠產線。

黃偉哲表示，恒大這家工廠1天可生產20萬片，若是產能全開，日產更可達40萬片；台南市整體產能，每天可達85萬片。

黃偉哲接受媒體聯訪時指出，武漢肺炎防疫期間要共體時艱，很多需求是被製造出來的，是想要，不是真的需要。

他說，若按正常供應來說，民眾可以安全無虞地度過這次防疫，千萬不要恐慌，也不要過度反應，看到別人買，自己也要買，有這種想法，生產再多也不夠用。

黃偉哲表示，在人員物料供應及機械24小時不停機運轉下，口罩供應是沒有問題的，大家不需要囤貨，政府一定確保需要的量，市府也會協調優先供應醫護人員及警察等；目前來看，廠商未囤貨，也沒有漲價。

至於網路廣傳高雄某公司進口醫療口罩不合格，黃偉哲說，將請衛生局及相關單位把關，若有未經合格認證的口罩濫竽充數，蒙混其中，市府一定會揪出來。（編輯：戴光育）1090130

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