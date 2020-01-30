新北13口罩工廠穩定供貨 侯友宜籲勿搶購囤積

新北市政府基於武漢肺炎防疫工作，30日取消例行的新春團拜活動，市長侯友宜（圖）改以府內廣播方式向同仁拜年。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 109年1月30日

（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市長侯友宜今天表示，27日大年初三已與新北13家口罩工廠盤點，並檢視市面上有沒有哄抬物價。春節後口罩供應產量非常趨於穩定，呼籲民眾不要恐慌或急於囤貨、搶購。

他說，理解民眾想多買點口罩放著的預期心理，已拜託口罩工廠加班生產，提高產量，這樣才能穩定民眾心情；民眾不必恐慌，好好做自我健康管理，武漢肺炎防疫就絕不會有問題。

新北市政府開工日一早就召開因應疫情應變會議，並取消例行新春團拜，侯友宜改採府內廣播方式向同仁拜年表示，今年一開始就面對武漢肺炎疫情，新北已展開防疫作戰，大家不要恐慌害怕，希望做好健康自我管理，戴口罩、勤洗手與以拱手代替握手。

侯友宜隨後率多名官員視察幼兒園、板橋區公所、板橋公車站、捷運板橋站、台鐵及高鐵板橋站等防疫工作。

侯友宜接受媒體聯訪表示，防疫只有「過」，沒有「不及」，料敵從寬、禦敵從嚴，全力備戰，絕不能掉以輕心，才能有效控制疫情。已要求第一線接觸民眾的所有同仁戴口罩，大家一起防疫，這才是自我保護並讓疫情大幅下降最快方式。（編輯：李明宗）1090130

新北市政府30日一早召開武漢肺炎防疫應變會議，並要求人員進出市府都需測量體溫，及配戴口罩。中央社記者王鴻國攝 109年1月30日