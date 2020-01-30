更多編輯台推薦新聞：
專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才
政治

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

寵物也會感染武漢肺炎 若有接觸患者須隔離
兩岸

寵物也會感染武漢肺炎 若有接觸患者須隔離

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

關心口罩存貨 盧秀燕訪查倉儲物流業者

最新更新：2020/01/30 18:51
武漢肺炎疫情嚴峻，為了解當前市面上口罩存貨、銷售狀況，台中市長盧秀燕（前右）30日親自前往口罩倉儲物流公司實地訪查，聽取業者說明供貨情形。中央社記者郝雪卿攝　109年1月30日
武漢肺炎疫情嚴峻，為了解當前市面上口罩存貨、銷售狀況，台中市長盧秀燕（前右）30日親自前往口罩倉儲物流公司實地訪查，聽取業者說明供貨情形。中央社記者郝雪卿攝　109年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市長盧秀燕為了解市面上口罩存貨、銷售狀況，今天前往口罩倉儲物流公司實地訪查後表示，2月1日起會有更充足的貨量釋出，請市民放心，不要恐慌。

台中市政府開工首日總動員，加強武漢肺炎防疫工作，盧秀燕下午先到東區凱擘影城視察密閉式消費空間的防疫措施，接著再實地訪查口罩物流公司，了解上游鋪貨及供貨情況。

台中市15家電影院業者因應防疫作為，要求工作人員配戴口罩，現場提供酒精消毒液供民眾使用，並加強影廳座位、廁所及地板消毒，部分電影院業者更主動於影廳剪票口為消費者量測體溫。

盧秀燕在訪查口罩物流公司後，除感謝物流業者全力投入備貨、出貨工作，並呼籲市民不要恐慌，不要搶購囤積。

物流業者也說明，公司主要自國外進口醫療用口罩，其中供應台中地區醫療院所共約50家，目前倉儲存貨約200萬片口罩，約1個月貨量；往常無疫情發生時，1天約穩定出貨5萬多片，因應疫情發生，已增加出貨量，並依往常價格持續穩定出貨中。（編輯：唐聲揚）1090130

延伸閱讀
武漢肺炎延燒 1/31起國內生產防疫口罩全數徵用分配武漢肺炎防疫加強物資控管 總統：口罩將統一徵購調控蘇貞昌：口罩為防疫物資 抬價或囤積最高罰30萬

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報