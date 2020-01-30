關心口罩存貨 盧秀燕訪查倉儲物流業者

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市長盧秀燕為了解市面上口罩存貨、銷售狀況，今天前往口罩倉儲物流公司實地訪查後表示，2月1日起會有更充足的貨量釋出，請市民放心，不要恐慌。

台中市政府開工首日總動員，加強武漢肺炎防疫工作，盧秀燕下午先到東區凱擘影城視察密閉式消費空間的防疫措施，接著再實地訪查口罩物流公司，了解上游鋪貨及供貨情況。

台中市15家電影院業者因應防疫作為，要求工作人員配戴口罩，現場提供酒精消毒液供民眾使用，並加強影廳座位、廁所及地板消毒，部分電影院業者更主動於影廳剪票口為消費者量測體溫。

盧秀燕在訪查口罩物流公司後，除感謝物流業者全力投入備貨、出貨工作，並呼籲市民不要恐慌，不要搶購囤積。

物流業者也說明，公司主要自國外進口醫療用口罩，其中供應台中地區醫療院所共約50家，目前倉儲存貨約200萬片口罩，約1個月貨量；往常無疫情發生時，1天約穩定出貨5萬多片，因應疫情發生，已增加出貨量，並依往常價格持續穩定出貨中。（編輯：唐聲揚）1090130