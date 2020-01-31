做人不能忘本 台南首訂家庭母語月

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市長黃偉哲今天宣布將2月訂為「家庭母語月」，鼓勵學生與家中長輩說母語，以講母語為榮，做人不能忘本。

數名閩南、客家、原住民、新住民學生今天齊聚台南市永華市政中心，每人都穿著特色服飾，以母語與黃偉哲話家常。

黃偉哲指出，台灣是個擁有多元文化及族群的國家，台南更富含文化底蘊，因此，母語不應只是在家教學，必需透過國家力量，比照第二官方語言或外語進入教育系統。做人不能忘本，即便部分母語是較小族群使用的語言，仍不能忘，大家要以會講母語為榮。

黃偉哲說，推動母語的路很漫長，工程浩大，但市府將規劃融入教育系統中，激發學生學習的興趣。語言是活的，他希望母語在日常生活中被使用，市府也會持續推動。

台南市教育局人員表示，推動「家庭母語月」的具體作法，是鼓勵學生在假期間記錄在家使用母語的情形，這個記錄可以是一段話、閱讀心得分享、收看母語節目的感想或創作，鼓勵每個人都有權使用母語表達想法及創作。

教育局人員說，2月21日是世界母語日，市府將規劃學生母語圖畫創作展、本土教育論壇、母語小小解說員精彩訪談等；2月16日將在台南鹽水永成戲院辦理世界母語日成果展演，屆時有母語微電影、舞蹈、歌唱及闖關，歡慶母語日。（編輯：戴光育）1090131