視察口罩零售 黃偉哲宣導勤洗手

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市長黃偉哲今天下午到賣場視察口罩零售供應狀況時表示，在沒有社區感染情況發生前，希望民眾維持一般情況正常使用即可。以防疫角度來說，希望大家也注意勤洗手的重要性。

黃偉哲下午到台南市政府永華市政中心附近的大賣場，了解口罩零售供應情況，進入賣場前仔細洗了手，全程未戴口罩。他說，勤洗手對防疫工作來說也很重要，不應該輕忽。

黃偉哲表示，昨天到台南市生產口罩的工廠，確保這些口罩沒有私下流出或被囤積；今天則到銷售端了解狀況，看到通路商確實把拿到的口罩擺出來販售，由於中央已決定統一調控各工廠生產的口罩，地方政府會全力配合，讓這些口罩該被送到哪裡，就送到哪裡去。

黃偉哲說，台灣每天約生產400萬片口罩，如果每人每天分一片，那怎麼樣也不夠用，希望是真的有需要的再戴，像病患、老年人等抵抗力較差的族群，或是醫療工作者、每天近距離接觸許多人的臨櫃人員等優先使用。在沒有社區感染的情況下，口罩維持正常使用即可。

至於有人批評政府訂出每個口罩零售價新台幣8元、6元太貴，黃偉哲表示，其實分裝工作也需要大量人力，應考量讓通路商有一定的利潤，希望大家共體時艱，但如果發現業者開出高於中央政府規定的價格，一定會嚴格取締。（編輯：謝雅竹）1090131