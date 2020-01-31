基隆召開防疫會議 林右昌：煙火節擬如期舉行

基隆市政府31日下午召開武漢肺炎應變會議，市長林右昌（左）接受媒體聯訪表示，目前沒有計畫要取消七堵煙火嘉年華，中央也未要求所有大型活動都得取消，市府會做好最高準備，一切依照中央防疫指示進行。中央社記者王朝鈺攝 109年1月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）武漢肺炎疫情延燒，對於基隆市七堵煙火嘉年華8日是否如期舉行，市長林右昌今天在應變會議接受媒體聯訪說，原則上不會取消，市府會做好最高準備，依中央防疫指示進行。

基隆市下午召開武漢肺炎應變會議，林右昌接受媒體聯訪表示，市府團隊過年前就不斷召開相關應變會議，也遵循中央政策進行全面防疫工作。行政院上午由副院長陳其邁召開地方防疫聯合（視訊）會議，下午市府特別召集所有局處首長傳達中央政策，基隆市雖然是二級開設，但以一級規格看待，希望讓防疫工作更加完美。

聯合新聞網報導，雲林縣政府率全台之先，公私立幼兒園、國中小學、縣立高中每名學生發放一盒口罩共20片。林右昌對此表示，基隆市若要比照辦理必須發放5萬5000個口罩，市府目前控留的口罩數量無法比照雲林縣作法。

林右昌說，中央流行疫情指揮中心一再宣導，民眾若是要去看病、有症狀或出入人口密集場所才需戴口罩，至於市民反映買不到兒童口罩，市府會向中央政府反映，也提醒民眾不要囤積，政府已統一徵集、配送，相信口罩的需求過幾天就會舒緩。

此外，林右昌指出，目前沒有計畫取消七堵煙火嘉年華，中央也並未要求所有大型活動都要取消，市府會做好最高準備，一切依照中央防疫指示進行。（編輯：李錫璋）1090131