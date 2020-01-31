陸船越界與交易成疫情漏洞 政院允加強驅離

（中央社澎湖縣31日電）大陸漁船越界拖捕與海上交易等，可能成為武漢肺炎防疫缺口，行政院副院長陳其邁今天應允派遣海巡加強巡邏密度與驅離陸船，以及提供近期至大陸的陸配資料，以有效防杜疫情流入。

行政院今天邀集各縣市透過視訊召開防疫會議，澎湖縣長賴峰偉率先發聲提出三項訴求。包括在澎湖機場、港口增設紅外線體溫測量儀，提升空港防疫標準，並且加強驅離大陸漁船，以及提供近期有大陸旅遊史的陸配資料，以追蹤是否落實自我健康觀察。

陳其邁允諾派遣海巡強力驅離大陸漁船，以及提供近期至大陸旅遊的陸籍配資料。至於空港裝設紅外線體溫測量儀，認為疫情尚未達社區感染階段，暫不考慮。

澎湖有600多名大陸配偶和2700多名外籍漁工，近期有無往返大陸旅遊或返鄉等，先前移民署以個資為由拒絕提供，讓縣府無從掌握防疫對象，形成防疫漏洞，陳其邁亦允諾提供以利追蹤管理。

賴峰偉表示，澎湖四面環海，地理環境特殊，漁民以海維生，漁民有機會接觸來自大陸廣東、福建漁船，尤其是武漢肺炎爆發以來，廣東確診363例、福建也有101例，呼籲中央增加巡邏密度，加強取締大陸漁船，避免漁民與大陸漁船接觸。

賴峰偉強調，防疫最高準則是「將疫情阻絕於境外」，雖然武漢肺炎患者不見得都會發燒，但防疫不能輕忽，多一道檢查，就多一份保障，因此他向中央要求在機場、港口裝設紅外線體溫測量儀，讓民眾能安心。（編輯：孫承武）1090131