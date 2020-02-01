更多編輯台推薦新聞：
早安世界》政府投資增加口罩供應 3週內日產700萬片
早報

早安世界》政府投資增加口罩供應 3週內日產700萬片

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

韓國瑜擬蓋收容中心防疫 李四川：料敵從寬

最新更新：2020/02/01 12:39

（中央社記者程啟峰高雄1日電）武漢肺炎防疫，高雄市長韓國瑜希望國防部協助高市建置大型收容中心惹議，韓國瑜今天連趕兩個市政行程都未作回應；副市長李四川則表示，此舉是為「料敵從寬」。

韓國瑜昨天在行政院防疫視訊會議表示，一旦疫情爆發，人員要集中收治已協調軍方提供相關營區，工程將施工，期盼國防部提供必要協助，引來部分民進黨議員質疑此舉會造成恐慌。

韓國瑜上午由副市長李四川等人陪同出席中華路地下道填平拆除開工典禮，全程不接受媒體訪問，韓國瑜隨後轉往鳳山區北極殿參香祈福後，在現場「市長加油」聲中離去，全程不受訪。

李四川在中華地下道填平工地接受媒體訪問表示，設大型防疫收容中心是「料敵從寬」，目前仍在預備規畫階段，未來疫情發展如有必要就會在短時間內完成，至於地點已看了幾處，並非重新蓋新舍，而是以舊房舍再做整修，一切仍要配合中央防疫。未來疫情如不嚴重，各醫院現有負壓病房就已足夠，也不見得會去做。

李四川說，到目前為止，不論是口罩供應、防疫作盤，高雄市都走在各縣市前面，請市民不必恐慌，市政府會做最好準備。（編輯：黃世雅）1090201

延伸閱讀
防疫情爆發設收治所 韓國瑜：預備場地規劃施工武漢肺炎防疫 韓國瑜電話請益葉金川

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報