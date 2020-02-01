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防疫口罩 侯友宜：會向中央反映新北很短缺

最新更新：2020/02/01 17:16
武漢肺炎疫情持續延燒，新北市長侯友宜（左2）1日下午至板橋區知名影城了解防疫情形，並向現場小朋友詢問家中口罩購買及庫存情況。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
武漢肺炎疫情持續延燒，新北市長侯友宜（左2）1日下午至板橋區知名影城了解防疫情形，並向現場小朋友詢問家中口罩購買及庫存情況。中央社記者葉臻攝　109年2月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市長侯友宜今天視察市內電影院、KTV業者有關武漢肺炎防疫情形後指出，目前口罩在市面上還是很短缺，很多點也沒有被配送到，「我都會跟中央反映」。

侯友宜下午至板橋秀泰影城、星聚點KTV板橋館視察武漢肺炎防疫情形，確認業者是否落實量體溫、戴口罩、環境消毒等防疫細節，並隨機詢問民眾購買口罩的情形。

視察後，侯友宜接受媒體聯訪時表示，目前口罩在市面上還是很短缺，他剛剛在視察時隨機抽問民眾，發現部分民眾雖有庫存兒童口罩，但所剩不多，也有很多民眾抱怨即便是一大早去買成人口罩也都買不到。

侯友宜指出，市面上很多點也沒有被配送到，「這個部分我都會跟中央來做反映」，相信中央已經了解到整個狀況，也積極地在備戰，民眾也不要恐慌，包括新北市所有生產口罩的工廠都全面上線加班、趕製中。

媒體詢問，小朋友開學後，上學要不要戴口罩。

侯友宜表示，在11日開學前會隨著疫情發展來調整策略，目前為止還是以自我健康管理為主，相信只要生產線夠，口罩量足，自我健康管理落實，民眾有防疫觀念，武漢肺炎很快就會從台灣消除。

記者詢問，怎麼看高雄市長韓國瑜針對防疫作業，希望國防部協助高雄市建置大型收容中心的主張。

侯友宜指出，防疫視同作戰，最重要的就是中央、地方一條心，地方除全力配合，更應該主動積極找出中央看不見的盲點。

媒體追問，是否贊成韓國瑜的提議。對此，侯友宜表示，相信中央面對韓國瑜的提議也會聽進去，準備一個做法，「都由中央統一一條命令」。

記者詢問，新北市是否有評估口罩的需求？會不會希望中央說清楚通路及發送時間點？

侯友宜指出，初步估計，新北市僅公務體系一天就需要23萬個口罩，還不包括學生、一般市民，口罩確實需要中央多給予支持，但相信中央會作全盤考量，大家要共體時艱，沒有口水沒有抱怨，只有齊心齊力。（編輯：戴光育）1090201

為了解轄內公共場所針對武漢肺炎防疫運作情形，新北市長侯友宜（前左）1日下午至板橋知名影城視察，要求業者一定要從員工開始作好公共衛生管理。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
為了解轄內公共場所針對武漢肺炎防疫運作情形，新北市長侯友宜（前左）1日下午至板橋知名影城視察，要求業者一定要從員工開始作好公共衛生管理。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
新北市長侯友宜（右2）1日下午前往板橋區一家知名影城視察武漢肺炎防疫情形，業者派員說明目前影城防疫作業，侯友宜也要求業者落實公共衛生管理。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
新北市長侯友宜（右2）1日下午前往板橋區一家知名影城視察武漢肺炎防疫情形，業者派員說明目前影城防疫作業，侯友宜也要求業者落實公共衛生管理。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
新北市長侯友宜（背對者）1日下午至板橋一家KTV了解武漢肺炎防疫情形，進入包廂後，員工戴著口罩、手套，以酒精棉擦拭麥克風及麥克風架，加強消毒。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
新北市長侯友宜（背對者）1日下午至板橋一家KTV了解武漢肺炎防疫情形，進入包廂後，員工戴著口罩、手套，以酒精棉擦拭麥克風及麥克風架，加強消毒。中央社記者葉臻攝　109年2月1日
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