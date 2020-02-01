高雄長庚防疫從嚴 入院須刷健保卡確認旅遊史

配合加強武漢肺炎防疫，高雄長庚醫院1日公布4項增定管制措施，包含即日起進入醫院的任何人都需攜帶健保卡，過卡確認旅遊史；若未帶者，則需填寫簡易篩檢問卷。中央社記者程啟峰高雄攝 109年2月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）高雄長庚醫院今天公布4項增定管制措施，分為即日起進入醫院須刷健保卡以確認旅遊史、取消加護病房下午探視、慢性處方箋領藥位置更改及民眾進出通道新劃定，提高防疫戒備。

武漢肺炎疫情全球擴散，高雄長庚醫院配合政府防疫，大年初六（1月30日）恢復門診，並公布須戴口罩、量體溫及口頭詢問旅遊史等因應疫情管制措施，今天再公布「管制措施增定公告」。

公告增定即日起進入醫院的任何人都須攜帶健保卡，過卡確認旅遊史，若未帶者，須填寫簡易篩檢問卷；取消加護病房下午2時的探視時段；即日起至29日，已預約慢性處方箋領藥民眾改至兒童大樓門口領藥，服務時間為上午8時至下午5時。

另外，醫學大樓藥局旁通道，上午7時至晚間24時，僅提供員工、補充藥材專用，民眾進出請由24小時開放的醫學大樓大門、兒童大樓大門及上午6時至晚間24時開放的復健大樓大門通行。

高雄長庚醫院表示，醫院每天進出人數多，防疫不可輕忽，從嚴管制，為避免民眾隱匿旅遊史，現場配置8台電腦，並加派人力協助確認，呼籲民眾耐心配合。（編輯：戴光育）1090201