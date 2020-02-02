侯友宜親測買不到口罩 籲中央公布配送標準

（中央社記者黃旭昇新北2日電）防疫武漢肺炎口罩難求，新北市長侯友宜親自到超商測試也買不到口罩。侯友宜今天表示，政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等問題，並公布配送的標準為何。

防疫「一罩難求」，許多家長急如熱鍋上螞蟻，住在新北市鶯歌區，家中有兩名幼兒的蔡姓媽媽告訴中央社記者，她連續3天在各超商與藥妝店搜尋，至今無法買到一包3片裝的防疫口罩，讓她心力交瘁。

不僅市民無法購得，甚至有新北市府高層官員，為了家中孩童開學在即需求，親自四處排隊也無法買到口罩。

新北市長侯友宜今天在臉書表示，許多新北市民在他的臉書（Facebook）等社群平台反映買不到口罩、酒精，額溫槍也缺貨，本來便利商店有配售，但1日凌晨並未進貨。

侯友宜說，經濟部告訴大家，口罩在1日傍晚就會到貨，他於是從昨晚7時至9時，分別在新北市土城區、中和區、板橋區等地，8處便利商店、藥妝店和藥局測試購買。

侯友宜強調，「我也買不到中央配發的口罩」，以他連續兩天實際購買的經驗，完全可以理解民眾恐慌買不到的心情。

侯友宜說，測試購買過程，市民擔憂反映小孩將開學卻買不到兒童口罩。另外，藥妝店及便利商店配送量不一，不足以滿足民眾需求，民眾需提早在上架前排隊1小時才有機會買到，卻10分鐘內就銷售完畢。

侯友宜說，政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等防疫物資的問題，同時告知大眾中央的配送標準是什麼，分配給各縣市數量的計算方式為何。

他在臉書質疑，兒童口罩缺貨的情況何時能解決；另外，口罩以人工3片分裝要如何確保過程不被污染，即使口罩到貨也因分裝延遲上架，民眾提早排隊久等也不一定買得到。

侯友宜呼籲市民不要囤貨，夠用即可。市政府已向中央反映盼提升產能，加速配送。中央在配發上應該更公開透明，才不會造成民眾恐慌。（編輯：張銘坤）1090202