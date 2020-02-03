每天更新口罩資訊 金門縣府籲民眾勿恐慌

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，縣府建設處每天中午12時公布口罩存量資訊，民眾可以據此採購，不必恐慌。此外，業者捐贈酒精，衛生局提醒勤洗手已足夠防疫，鄉親無須搶購。

針對武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心2日宣布有廣東旅遊史與透過小三通入境者，都必須居家檢疫14天。金門縣政府早在規定前即已邀集轄內新移民團體代表討論陸配赴陸返金自主管理及縣府健康關懷協助，楊鎮浯也利用今天的新住民協會幹部座談會說明居家檢疫配合事項。

楊鎮浯表示，縣府採複式動員方式防疫，針對不同團體、族群，整體配合居家檢疫，透過多層社會防護，讓防疫作戰更加完整。

對於有人擔心口罩數量不足，楊鎮浯提醒不必過度恐慌，建設處每天中午12時彙整並更新金門地區各便利商店、藥妝、賣場等處販售口罩存量，民眾可以據以採購，不必恐慌。

依社會處統計，金門設籍的新住民有2400多人，其中常住者1200多人。對於今天會中金門縣新二代兩岸交流協會理事長羅建華提到，對主動居家檢疫的姊妹提供送餐服務；社會處長董燊也回應，社會處可以進一步提供這方面協助。

楊鎮浯說，在金門這塊土地上每位成員，都是這個大家庭裡的一部分，不分族群一起來打好防疫這場仗。與會的還有新移民關懷會理事長吳金玲、金門縣新移民公共事務協會總幹事孫毓玫、金門縣新住民互助協會理事長覃惠暄、金門縣新住民互助協會常務理事王艷萍和金門縣新二代兩岸交流協會總幹事楊玉霞。

此外，食品業者許峻岷捐贈縣府防疫物資酒精50箱。他表示，17年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發時曾捐贈防護衣、口罩和酒精等物資，今年因買不到口罩，改贈酒精50箱，盼對防疫略盡棉薄之力。楊鎮浯回贈感謝狀。

陪同受贈的衛生局副局長李金治感謝許峻岷慨贈物資，他也表示，以肥皂勤洗手，以及用漂白水消毒環境，是最好的防疫措施，只有在洗手不方便或是到公務機關洽公時才使用酒精，民眾不必搶購酒精。（編輯：孫承武）1090203