水利新創科技研發及測試展示基地揭牌

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）經濟部水利署將位在新竹市南寮地區的原海水淡化模組廠房活化利用，建立「水利新創科技研發及測試展示基地」，提供水處理、水能源等領域廠商研發與展示平台，推動水力產業發展。

「水利新創科技研發及測試展示基地」今天揭牌啟用，水利署長賴建信致詞表示，水利署長期投入水利產業發展，並協助國內產業走出自己的路，過去透過國際水展與論壇的舉辦，促進水利產業與國際接軌，向世界證明台灣豐沛的產業能量和技術實力。

賴建信說，水利創新基地是利用既有空間與資源，讓有需要的廠商與研究單位進駐使用，並能從中互相激盪，進一步讓技術獲得驗證與實測，讓台灣水利界的產、官、學、研各界能累積更多實力，覓得適當機會，向國際市場邁出一大步。

水利署第二河川局提供新聞資料表示，「水利新創科技研發及測試展示基地」優先聚焦在智慧感測、水處理及水能源等領域，供國內有意願測試、驗證、客觀評估其設備成果的廠商，作為研發、展示平台。

第二河川局指出，經審查後，目前共有8間優良台灣廠商獲選進駐資格，並陸續開始於基地內進行相關研發測試，包括以含水量及溫度觀測地下水補助量、開發低耗能海水淡化設備、風力與水力發電等設備廠商等。

第二河川局表示，未來將持續推動水務物聯網技術、防災技術、給水與供水管理技術、水資源與能源整合技術等，鼓勵企業從事水利技術創新及產業加值應用，並連結政府及學研單位等，提供技術支援、跨產業合作等服務，創造企業間合作契機。（編輯：張銘坤）1090203