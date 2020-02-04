男自稱教授進醫院拒戴口罩 高市查證將開罰

（中央社記者陳朝福高雄4日電）張姓男子自稱是高雄某國立大學教授，到高雄活力得中山脊椎外科醫院復健卻拒戴口罩，院方怒斥「可恥」並將相關影片PO網。高市衛生局今天表示將開罰，會是未戴口罩開罰首例。

高雄活力得中山脊椎外科醫院將張男與院長楊椒喬相關對話錄影的影片PO上網，由於張男不願配合，楊椒喬怒斥「可恥」，也要求工作人員全程錄影。

院方表示，因應武漢肺炎疫情進出醫療院所要戴口罩，但張男1月31日到院復健不戴口罩，也不配合量測體溫、消毒，還一度推員工及咆哮。昨天再到院復健，仍不願配合。

楊椒喬表示，獲知張男再度就診，到復健科告知張男疾管署已公告進出醫院要戴口罩，張男則反問「現在強制性規定嗎？衛生署有強制規定嗎？」經他罵後才配合戴口罩，但張男聽到要以新台幣5元購買口罩竟質疑院方死要錢，他才怒斥。

楊椒喬說，醫院要照顧醫治病患，如果病患不配合或傷害到醫護人員，會請他到其他醫院就診。

張男自稱高雄某國立大學教授，記者向被指稱的大學查證，校方表示，經查確認學校沒有這名教授，兼任也沒有相關資料。

高市衛生局疾管處表示，民眾進入醫療院所要強制量測體溫和戴口罩，如果不配合將依傳染病防治法第37條規定查處，違者可處3000元至1萬5000元，將對這個案查證查辦，查證屬實就開罰。目前尚未有因未戴口罩遭罰前例。（編輯：黃世雅）1090204