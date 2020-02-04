北市訂定防疫守則 開學後監測體溫加強消毒

（中央社記者梁珮綺台北4日電）武漢肺炎疫情升溫，中小學延後開學，台北市今天起停辦寒輔，教育局則同步訂定防疫教育及工作守則。開學後將加強消毒、在出入口處設發燒篩檢站，每天監測校園教職員工體溫等。

教育部宣布中小學延至25日開學，台北市教育局也宣布寒假輔導4日起停辦，今天則公布防疫教育及工作守則，盼降低傳播風險及確保校園確實防疫。

其中，開學前的防護措施為要求學校成立防疫小組，召開相關會議及訂定計畫、掌握校園學生及教職員工旅遊史或接觸史、盤點並準備足夠的防疫物資如口罩、耳（額）溫槍、酒精、洗手液或肥皂。

開學後，校園出入口將設置發燒篩檢站，只要進入校園者都必須量體溫，若超過37.5度，必須到健康中心再測一次，確定發燒必須就診，並回報結果。

此外，學校每天須監測教職員工體溫、維持教室通風、加強通報作業及加強消毒，守則要求學校每天下課後或翌日第一節課前，要使用稀釋漂白水消毒門把、桌面、電燈開關等學生經常接觸的物品表面。

若學校出現確診病例，應暫停如班際活動、社團活動、運動會等各項大型活動，與確診病例接觸者則要居家隔離14天。（編輯：屈享平）1090204