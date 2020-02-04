更多編輯台推薦新聞：
網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠
生活

網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄
國際

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南市小年夜至初五 觀光人次644萬

最新更新：2020/02/04 16:01
台南市政府觀光旅遊局統計指出，自小年夜到年初五共計644萬觀光人次，春節期間熱門旅遊景點則包含安南區正統鹿耳門聖母廟（圖）等。（台南市政府提供）中央社　109年2月4日
台南市政府觀光旅遊局統計指出，自小年夜到年初五共計644萬觀光人次，春節期間熱門旅遊景點則包含安南區正統鹿耳門聖母廟（圖）等。（台南市政府提供）中央社　109年2月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）春節期間年台南市熱鬧滾滾，自小年夜到年初五的觀光人次共644萬，其中住宿率以年初二及初三最高、破9成；熱門景點前三名為正統鹿耳門聖母廟、台灣首廟天壇、南鯤鯓代天府。

台南市政府今天市政會議中由文化局、觀光旅遊局、交通局報告「2020春節成果」報告。依觀旅局統計，觀光人次小年夜到年初五共644萬人次，分別是小年夜19.6萬人次、除夕22萬人次、初一167.1萬人次、初二113.5萬人次、初三129.1萬人次、初四103.5萬人次、初五89.5萬人次。

特別是初二起受氣溫驟降、雨天及武漢肺炎疫情影響，但每日仍有逾百萬人次。住宿率方面，除夕63.88%、初一83.99%、初二90.21%、初三90.70%、初四74.23%、初五69.72%，初二、初三住宿率最高，逾9成；整體平均約8成。

至於前三大熱門景點，分別是正統鹿耳門聖母廟（100萬）、台灣首廟天壇（99萬）、南鯤鯓代天府（93.5萬）。不含寺廟的前三大熱門景點為蕭壠文化園區（10.5萬）、關子嶺溫泉區（6.6萬）、山上花園水道博物館（4.6萬）。前三大新興景點則是山上花園水道博物館（4.6萬）、台江學園（3.1萬）、左鎮化石園區(2.3萬）。

黃偉哲今天會中肯定文化、觀光、交通等局處投入努力，對於中國武漢肺炎疫情，他說，不只台南市包括全台都受到影響，所以現在包括民政、環保、衛生等局處都投入防疫工作。他要求市府團隊務必要將衝擊縮小，對於尚在進行及即將舉辦的各類活動，相關單位都要扮演好自己角色。（編輯：謝雅竹）1090204

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報