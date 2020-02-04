雲林蒜頭葉面黃化農民憂歉收 縣府邀專家現勘

（中央社記者姜宜菁雲林4日電）雲林縣田間蒜頭葉面黃化，縣府今天邀台南區農改場栽培管理專家趙秀淓等人現勘，初步判斷非病蟲害所致，農業處也呼籲農民做好田間管理，並函文各鄉鎮公所回報災情。

據雲林縣農業處統計雲林蒜頭107年生產狀況，種植面積約4400公頃，年收穫量約4萬8000公噸，占全國生產量9成以上。

雲林縣長張麗善今天與趙秀淓等人到元長鄉蒜頭田看黃化問題，只見每株蒜頭結球小，生長期結球率可能不良，農民擔憂會影響今年收穫。

張麗善表示，蒜頭是雲林縣內重要農業經濟作物，近來連續接獲農民和多名縣議員反映蒜頭黃化問題，所以請專家現勘，盼藉由專家診斷結果及建議，提供農民對症施肥用藥，做好田間管理，維持良好品質及產量。

趙秀淓等人現勘後初步排除病蟲害因素，現場也採樣水質和土壤進一步化驗，另考量到近期氣候忽冷忽熱，也易限制蒜頭生長期。

雲林縣農業處長魏勝德告訴中央社記者，縣府今天函文給各鄉鎮回報蒜頭災損情況，如達農業天然災害救助門檻，將正式報請農委會。（編輯：洪學廣）1090204