實名制購買口罩 侯友宜：協助藥局因應防疫

全民慎防武漢肺炎，口罩販售實名制6日也將上路，新北市部分藥局5日已繃緊神經「備戰」，先在門前公告欄公布購買方式、日期、時間等資訊供民眾參考。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年2月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）購買口罩實名制6日將實施，新北不少民眾已紛紛詢問，也有藥局貼心準備號碼牌因應。市長侯友宜今天表示，市府將與藥局保持聯繫與溝通，比中央做更萬全準備，攜手打好防疫戰爭。

口罩販售實名制2月6日上路，新北市有些藥局已經繃緊神經「備戰」，同時在門口公告欄公布購買口罩的方式、日期、時間等資訊。

一名社區婦女走進板橋區的一家社區藥局，以為是今天開始販售口罩，獲悉明天才正式登記購買。藥師告知時間，同時提醒必須攜帶健保卡。

藥師告訴中央社記者表示，等口罩運到時，她會先利用上午分裝，在每天下午公告的時間開始販售，由於實名制新系統上路，不知道程式的登錄介面是否會出狀況，她說，「藥界都繃緊神經因應，樂於協助防疫但絲毫不敢大意」。

除公告資訊，也有些藥局貼心製作號碼牌，提供上門購買口罩的社區消費者不必空等，也讓藥師有充分時間在系統登錄資料。

市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪表示，新北市有1169個藥局與4個衛生所提供販售口罩，提供民眾購買。實名制購買口罩首日，預估會有些狀況，包括身心障礙者、老人家行動不便，家裡也沒有親屬委託別人代領，或分次幫多名友人代領。

侯友宜說，依據以往處理嚴重呼吸道症候群（SARS）時的經驗，很多執行面問題不需要再去麻煩中央，他已要求市府團隊沙盤推演因應可能的狀況。

侯友宜說，29區區長今天要與警察、衛生及法制單位開聯席會，同時派員巡查、協助藥局與衛生所，隨時與中央、與新北市府應變指揮所溝通協調，維持購買口罩的秩序。

他表示，新北市要比中央準備更萬全，只有地方多負些責任得更到位、做得更完善，才能夠幫助中央解決武漢肺炎的防疫問題。（編輯：李錫璋）1090205