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桃園一週開3次防疫會議 強化居家檢疫追蹤

最新更新：2020/02/05 17:36
武漢肺炎疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦5日表示，未來桃園市府每週一、三、五固定召開防疫會議，讓各單位針對防疫物資、問題等實際情形進行討論，掌握完整疫情資訊。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　109年2月5日
武漢肺炎疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦5日表示，未來桃園市府每週一、三、五固定召開防疫會議，讓各單位針對防疫物資、問題等實際情形進行討論，掌握完整疫情資訊。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　109年2月5日

（中央社記者邱俊欽桃園5日電）因武漢肺炎疫情，桃園市長鄭文燦今天在市政會議中表示，未來每週一、三、五將固定召開防疫會議，另外市府也將運用智慧科技，針對居家隔離與居家檢疫者，進行追蹤管理。

鄭文燦在市政會議中聽取衛生局提出的「武漢肺炎防疫工作專案報告」，他在會議中談到，桃園是國家大門，防疫第一線的機場也在桃園，面對疫情，中央和地方必須相互配合，以高標準完成各項防疫作業，也請民眾切勿恐慌，給防疫體系及陸續接回台灣的國人同胞更大支持。

鄭文燦說，防疫要採最高標準，隔離措施更要零風險，未來每週一、三、五固定召開防疫會議，讓各單位針對防疫物資、問題等實際情形進行討論，掌握完整疫情資訊。針對酒精、口罩、額溫槍或耳溫槍數量及周邊區域消毒等項目，也要求衛生局要備妥各項支援。

另外，桃園市政府發布訊息指出，截至2月4日為止，桃園市內居家隔離人數共6名，居家檢疫者加上近期曾至廣東、浙江及小三通等市民共計196名，市府持續運用智慧科技進行追蹤管理，並請各轄區同仁協助追蹤，持續由衛政、民政、警政3方共同執行。（編輯：李錫璋）1090205

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