榮民張用九遺愛捐千萬 庇護新北遭遺棄受虐兒

（中央社記者黃旭昇新北5日電）已故榮民張用九遺囑指定將身後近新台幣1500萬元遺產，全數捐新北市5家兒少育幼安置機構。行政院退輔會副主委李文忠今天與新北市長侯友宜見證捐贈儀式，感念張用九無私大愛。

新北市政府社會局指出，今天是張用九的冥誕，張用九近1500萬元遺產將平均分配贈給市內愛心育幼院、大同育幼院、約納家園、普賢慈海家園、榮光育幼院等5家兒少育幼安置機構，每家約293萬餘元。

新北市榮民服務處表示，張用九於民國18年出生於安徽省休寧縣，19歲從軍，民國38年隨國軍來台，在海軍擔任電機士官長。退伍後曾住在台北榮民之家，後來搬到永和區定居。

新北市榮服處永和區服務組長吳家驥受訪表示，張用九退伍後曾跑商船到過許多國家，看見許多弱勢孩童需照顧。民國96年就立下遺囑，其遺產扣除在中國大陸合法繼承人應得份後，所剩悉數捐贈專為拯救棄虐兒的兒童社福機構。

吳家驥說，張用九於民國102年3月往生，在台灣生活64年，終生未婚，青春奉獻給國家及台灣這塊土地，生病住院期間，還惦記棄虐兒的照顧事宜。

捐贈儀式在張用九的92歲冥誕舉行，侯友宜表示，張用九若在世今年是92歲，與自己父親同齡。無論是受遺棄或虐待的安置兒少，每名孩子背後都有辛酸故事。

侯友宜感謝張用九熱心善舉，讓安置兒少感受社會溫暖，帶動社會大眾重視弱勢團體，他要代表新北市的棄養兒，表達最崇高的敬意。

代表受贈的大同育幼院長黃劍峯表示，這是收到最大筆的捐助，許多孩子因家庭失能需入住機構，他會善用這些錢，讓孩子生活獨立成長。

會中，今年17歲的朱秀英代表受助兒指出，感謝育幼院的幫助，明年要上大學，會以社工系為目標，希望未來也能幫助別人。（編輯：戴光育）1090205