武漢肺炎疫情衝擊 餐飲推外送到府開發新客源

（中央社記者郝雪卿台中6日電）受到武漢肺炎疫情衝擊，民眾外出消費意願降低，台中市五星級飯店及餐飲業者推出外送到府服務開發新客源。但也有蔬食業者因為吃素祈福人數增加，業績逆勢成長。

農曆春節過後，正是飯店及餐飲業者春酒旺季，受到武漢肺炎疫情影響，不少企業臨時取消舉辦春酒活動，一般民眾最近也紛紛減少出外用餐及旅遊，飯店及餐飲業者為了開發新商機，包括台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、星享道酒店、日月千禧酒店等都推出外帶到府服務，而且餐飲訂價很親民。

位於逢甲商圈的星享道酒店今天表示，2月起晚餐時段推出3菜1湯只要新台幣777元的平價餐食，單一地點訂單滿1800元在原台中市區就可以專人免費外送到府，還有牛肉麵禮盒、外燴與私廚服務。

台中金典酒店則點餐達1680元、台中長榮桂冠酒店點餐達2000元，且距離飯店10公里以內，就提供免費專人送府服務，未滿額者要加收300元運費，民眾即使不出門，也能在家品嚐五星級飯店料理。

各家飯店也加強防疫措施，例如日月千禧酒店祭出「防疫大作戰，享受美食不打折」活動，將23樓的市景套房改為用餐包廂，業者指出，讓消費者可在獨立、安全、擁有七期城市景致的套房內享用五星級主廚團隊的餐點與服務。

在SARS疫情崛起的寬心園蔬食餐廳，這次再遇到武漢肺炎疫情，董事長黃瓊瑩表示，不受疫情影響，前來用餐的客人還逆勢成長，原來是宗教團體為了消災解厄，發起吃素祈福活動，順勢推出「五辛素」新菜，包括清蒸臭豆腐、干鍋豆腐、夫妻肺片等，提供更多元化的蔬食料理選擇。（編輯：方沛清）1090206