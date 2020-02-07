綠議員批韓國瑜口罩政策 高市府反駁

（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市議會黨團今天批評市長韓國瑜拿口罩做人情，連戶外行程也戴口罩，做出錯誤示範，高市府則加以反駁，並說韓國瑜戴口罩跑行程是以身作則提醒注意防疫。

民進黨議會黨團幹事長陳致中率多名黨團議員在議會舉行「我OK，你先領」記者會抨擊，韓國瑜防疫指揮漏洞百出，對防疫物資口罩的使用與時機做錯誤示範，口罩物資的配發未落實在最需要的第一線醫療防疫人員身上，呼籲韓國瑜不要浪費口罩資源。

陳致中指出，韓國瑜身為高雄防疫指揮官應知「一不三要」戴口罩原則，健康良好、開放空間不用戴口罩，口罩要留給最需要的人，但韓連戶外行程也戴口罩，帶頭做了錯誤示範。

他又說，韓國瑜這兩天又請全市里幹事發放給低收入戶家庭每人3個口罩，韓豈不知經濟上弱勢和健康上的弱勢對口罩的需求關係是不同的。他並接獲很多陳情指出，中小型醫療院所口罩不足，無論是從衛生局或醫師、藥師公會系統都拿不到，難道韓國瑜還要拿口罩去做人情嗎？萬一基層醫療院所因口罩荒出現防疫缺口怎麼辦？

陳致中認為，韓國瑜防疫沒有通盤規劃而是想到哪做到哪，不免讓人捏一把冷汗。

黨團書記長林智鴻強調，防疫不分顏色，前新北市長朱立倫已響應「我OK，你先領」口罩禮讓運動，請韓國瑜也聽取專業一起響應，不要再浪費口罩資源。

議員邱俊憲指出，韓國瑜昨天召開防疫會議竟還在討論中央已決策的新住民口罩購買問題，殊不知新住民已可用居留證登記購買口罩，而韓國瑜及其市府團隊竟還浪費時間討論這個議題。

高市新聞局長鄭照新對此接受媒體訪問表示，口罩實名制昨天上路首日，可能有基層藥局還不知新住民買口罩相關規定，讓部分新住民上藥局吃閉門羹，韓國瑜昨天只是反映地方最即時的現況。

鄭照新進一步表示，市府後來發布新聞稿，也特別宣導中央這項措施，希望別再發生新住民到藥局買不到口罩現象，如果還有，歡迎民眾隨即反映，市府會派員到該處所宣導，確保新住民買口罩權益。

他又說，韓國瑜戶外行程戴的口罩都是前一個行程就一直戴下來，由於高市府對武漢肺炎防疫已提升為一級，韓國瑜戴口罩跑行程是以身作則提醒市民注意防疫，而不是錯誤示範。（編輯：謝雅竹）1090207