三地門禁伐補償金少1700萬元 原民會允複查補發

屏東縣三地門鄉有鄉民發現，民國108年與107年同期發放的禁伐補償金額，補助減少達新台幣近1700萬元。縣府7日舉行說明會，原民會表示，將受理複查，若有不應扣款情形，一定請縣府補發金額。（三地門鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年2月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣三地門鄉民發現民國108年與107年同期發放的禁伐補償金額，少了近新台幣1700萬元，原民會今天指出，會協助縣府重新檢測，只要有不應扣款情形，一定會將補償金發還。

三地門鄉民發現，108年與107年同期發放的禁伐補償金額，補助減少近1700萬元，有人原本可領6萬元，今年卻剩下1萬元，其中更遭質疑縣府部分檢測方式不符實情，有鄉民表示，縣府在秋冬勘查，與夏季植被有差異，易造成鄉民損失。

屏東縣議員江金妹春節前曾率上百名鄉民到縣府陳情，縣府今天在三地門鄉召開禁伐補償減少補助說明會，三地門鄉長車牧勒薩以（Cemelesai）、江金妹、部落意見領袖、原民會經濟發展處科長高文斌、民進黨立委伍麗華及蘇震清與會。

車牧勒薩以表示，建議原民會及縣府針對檢測有疑問的鄉民，協助辦理複查並延長受理申請的時間，檢測規定也建請在場立委與原民會修法，如鄉民沒有濫墾及濫伐行為，應將草生地、裸露地等，納入補償面積範圍，以符實情。

高文斌表示，將開放對檢測結果有疑慮的鄉親辦理複查，受理複查申請延長至2月29日；會協助縣府重新判讀或檢測，只要有不應扣款情形，原民會一定請縣府補發禁伐補償金給鄉民。（編輯：洪學廣）1090207