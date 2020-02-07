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陳時中：1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理
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口罩實名制 北市社會局針對身障及獨老發送

最新更新：2020/02/07 19:13

（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市社會局表示，因應武漢肺炎疫情，口罩將優先提供給身障人士及獨居長者，北市符合資格的長者約1600人、身障者約300人，會陸續通知符合資格的民眾。

台北市社會局表示，因應武漢肺炎疫情延燒及口罩實名制上路，因延後開學，將原分配給學校的口罩優先提供給身障人士及獨居長者。

台北市副市長兼代社會局長蔡炳坤表示，因口罩數量有限，依據中央規定發送對象為「行動不便的獨居身障、長者且有就醫、復健需求」作為篩選標準。北市符合資格的長者約1600人、身障者約300人，並陸續通知符合資格的民眾。

蔡炳坤強調，針對口罩實名制上路後，北市府先其他單位調配口罩源，盼中央能盡快將配給地方政府的口罩數量補足，避免出現防疫空窗。

蔡炳坤表示，因口罩配給數量有限，北市依「不易出門且列冊獨居長者，有就醫或復健需求，因衰弱無親友協助購買口罩」；身心障礙者「設籍北市符合身心障礙者專用停車位識別證資格且獨居」作為篩選標準，並協調好到府親送或至社福、老服及身資中心領取。若民眾已在藥局購買則不再重複發送，且發送名單也將與中央名單進行比對。（編輯：方沛清）1090207

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