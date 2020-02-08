強化澎湖疫情防護 賴峰偉指示消防滴水不漏

（中央社澎湖8日電）因應武漢肺炎疫情升溫，澎湖縣長賴峰偉今天指示加強救護整備機制，第一線消防執勤救護人員透過演練熟悉防護裝備穿脫、救護車使用後消毒訓練流程，模擬應變措施，做到防疫滴水不漏。

賴峰偉今天在防疫會議上表示，現有數據顯示疫情持續上升中，面對防疫不能有一刻鬆懈，必須團結一心，相互合作將疫情阻絕於外。他要求第一線消防人員落實防疫因應機制，透過演練模擬疫情發生時，操作C級防護衣的穿脫、碰觸疑似病患後車內消毒程序，務必做到防護滴水不露。

萬一澎湖發生確診案例，賴峰偉說，澎湖醫療能量將由醫院專業感染科醫師，比照醫學中心（三軍總醫院）模式及藥物給予治療，並依個案病情、當時疫情、醫院量能，評估採醫療人力進駐診療或是後送就醫診治。

此外，在內政部移民署未提供陸配大陸旅遊史名冊情況下，縣府已自行針對全縣684人陸配完成清查，有98人必須自主健康管理，目前都無發燒、呼吸道症狀，健康情形正常，其中15人已解除列管。

賴峰偉也指示社會處，依疫情嚴重地區或居住地區分為三級，按區分等級判斷關懷程度，如來自疫情嚴重地區仍須配合警察加強關懷訪查。（編輯：孫承武）1090208