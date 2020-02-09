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武漢肺炎境外移入再增1例 遊義大利一家4口全中鏢
首頁 / 地方

澎湖防堵武漢肺炎 追蹤陸配與漁工

最新更新：2020/02/09 13:56
中國武漢肺炎疫情延燒，澎湖有630名陸配，澎湖縣政府與警政等單位已完成追蹤聯繫，目前雖暫停引進大陸漁工，但對於現有的46名大陸漁工，加強防疫管制。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月9日
中國武漢肺炎疫情延燒，澎湖有630名陸配，澎湖縣政府與警政等單位已完成追蹤聯繫，目前雖暫停引進大陸漁工，但對於現有的46名大陸漁工，加強防疫管制。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月9日

（中央社澎湖縣9日電）中國武漢肺炎疫情延燒，澎湖有630名陸配，澎湖縣政府與警政等單位已完成追蹤聯繫，其中春節期間有回中港澳的陸配和家屬共142人，所有人均無發燒和咳嗽現象。

澎湖縣政府防疫會報今天移往澎湖水產繁殖場召開，實地了解次氯酸抗菌液製作過程，縣長賴峰偉要農漁局提出防疫措施，目前雖暫停引進大陸漁工，但對於現有的46名大陸漁工，要加強防疫管制。

澎湖縣政府表示，澎湖全縣有630名陸配，縣府社工人員一一電話聯繫，若無人接聽，則由轄區警察陪同登門拜訪，昨天下午全數掌握所有陸配的狀況。

縣府指出，春節和寒假期間有前往中港澳的陸配和家屬共計有71戶142人，已返回澎湖有49戶114人，其中應實施自主健康管理有38戶98人，解除列管有11戶15人，目前這些返澎的陸配與家屬均無發燒和咳嗽現象。

縣府要求所有陸配和家屬入境澎湖後，一定要落實防疫。賴峰偉表示，中國武漢肺炎疫情升高，「料敵從寬、禦敵從嚴」是防疫的不二法門，縣府會堅持從嚴把關，做到滴水不漏，有效防堵疫情於境外。（編輯：唐聲揚）1090209

中國武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣政府表示，澎湖全縣有630名陸配，縣府社工人員一一電話聯繫，若無人接聽，則由轄區警察陪同登門拜訪，春節期間有回中港澳的陸配和家屬共142人，所有人均無發燒和咳嗽現象。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月9日
中國武漢肺炎疫情延燒，澎湖縣政府表示，澎湖全縣有630名陸配，縣府社工人員一一電話聯繫，若無人接聽，則由轄區警察陪同登門拜訪，春節期間有回中港澳的陸配和家屬共142人，所有人均無發燒和咳嗽現象。（澎湖縣政府提供）中央社　109年2月9日

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