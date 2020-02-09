武漢肺炎檢疫所名惹議 侯友宜赴烏來表關心

（中央社記者王鴻國新北9日電）中央公布武漢包機回台台商安置在位新店的「烏來檢疫所」，引烏來地方議論；新北市長侯友宜今天視察烏來老街，關心武漢肺炎疫情對商家生意的影響，並籲共體時艱，全力防疫。

侯友宜今天表示，市府近日接獲民眾反映，有關「烏來檢疫所」及「林口檢疫所」非位於當地的聲音，所以今天特別前往烏來地區訪視，關心商家生意是否受到武漢肺炎疫情影響。

他表示，市府對於武漢肺炎的各項防疫作為，不論是就醫、後送或收容安置都做到萬無一失，請民眾不要恐慌，用同理心互相包容、體諒，一起面對武漢肺炎，共體時艱、共度難關。

侯友宜還特別到衛生所視察口罩實名制販售情形並表示，新北市烏來、平溪、貢寮、坪林4個偏鄉地區無健保特約藥局，市府特別協調衛生所彈性上班時間，讓民眾購買方便。

此外，針對延後開學導致營養午餐蔬菜滯銷一事，侯友宜表示，已責成教育局、農業局及果菜公司啟動緊急應變機制，將午餐契作蔬菜的供應量，透過果菜市場建置的有機及產銷履歷專區優先拍賣，並採保證價格協助農友降低損失，拍賣價格差額部分由市府負擔。（編輯：黃世雅）1090209