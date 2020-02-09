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嘉義慈善團體募集舊衣 捐贈柬埔寨水患災民

最新更新：2020/02/09 17:45

（中央社記者蔡智明嘉義市9日電）去年底柬埔寨洞里薩湖水患，造成數千人急需救助，台灣承彧慈善協會與嘉義青商會今天募集舊衣，將捐贈給當地的災民。

台灣承彧慈善協會理事杜雪華接受中央社記者訪問表示，協會關心柬埔寨地區的貧困家庭，每年與「無國界醫生」合作，規劃兩次前往柬埔寨進行義診，今年訂在3月與8月。

杜雪華說，去年底柬埔寨洞里薩湖水災導致上千房舍毀損，千餘人無家可歸，承彧慈善會前往當地協助，看見災民欠缺衣物，因此與嘉義國際青商會發起「嘉人捐衣，讓愛傳承」活動，希望能助一臂之力。

嘉義國際青商會會長楊舜傑表示，今天在嘉義市兒童館募集包包、夏季的成人及孩童衣褲，捐贈給柬埔寨洞里薩湖當地的困苦家庭，一上午就募集約5台大貨車的物資，目前陸續整理當中。

杜雪華表示，承彧慈善會沒有寄送物資的經費，整理好的舊衣，將利用3月時，台灣的志工前往柬埔寨協助義診時帶過去，但會注意武漢肺炎疫情的發展做調整，柬埔寨屬於熱帶，應該比較不會發生感染。

嘉義市長黃敏惠今天前往兒童館關心物資募集情況。黃敏惠說，台灣人有一顆溫暖善良的心，透過援助他國的行動，讓世界看到台灣，也看到嘉義。（編輯：陳俊碩）1090209

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