嘉義縣府人事異動 豐年社長劉孋瑩接任新聞處長

嘉義縣長翁章梁（圖）10日主持縣府就職布達典禮致詞時表示，懸缺一個多月的新聞行銷處長將由豐年社社長劉孋瑩出任，預計3月就職。中央社記者蔡智明攝 109年2月10日

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣政府近期有多名局處首長異動，綜合規劃處與地政處新任處長今天佈達。懸缺1個多月的新聞行銷處長也將由豐年社社長劉孋瑩出任，預計下月就職。

嘉義縣政府今年初陸續傳出局處首長異動，新聞行銷處長賴明宏、社會局長李政毅請辭，衛生局長祝年豐則在去年底離職，導致3個職位懸缺至今。

縣府今天舉辦綜合規劃處與地政處新任處長佈達典禮，原綜合規劃處長邱慧燕調任地政處長，人力發展所所長郭凱迪接任綜規處長。

縣長翁章梁在佈達典禮上表示，新聞行銷處長、社會局長的空缺下月將補齊。新聞處長將由財團法人豐年社社長劉孋瑩出任，社會局長則是曾任鴻海永齡慈善基金會副執行長、台南縣社會處長的蕭英成接任。

翁章梁表示，劉孋瑩是媒體人出身，在廣播、平面、電子、網路媒體都有豐富經驗，擔任過電視台記者，主跑政治、財經等路線，及雜誌特約記者。

翁章梁說，劉孋瑩曾為電視節目製作人、電視媒體的英國特派員，還拍過紀錄片，擔任過台北電影節媒體副總監，媒體經驗豐富，可勝任新職，目前正在辦離職手續。（編輯：洪學廣）1090210