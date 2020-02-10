長春石化捐消毒漂白水 助苗縣行政機關防疫

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）防疫大作戰，長春石油化學股份有限公司今天捐贈300桶30公升裝的高濃度漂白水，贈予苗栗縣政府，近期將發送縣內各行政機關、學校、公私立安養機構等，做為加強防疫之用。

長春石化在苗栗設廠多年，是縣內最具規模的企業之一，有鑒於武漢肺炎疫情持續發酵，長春公司今天由副總經理蔡智全代表，將高濃度（近12%）的消毒用漂白水（次氯酸鈉）300大桶（每桶30公升裝），捐贈給苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表受贈；苗栗縣議長鍾東錦到場見證。。

徐耀昌頒發感謝狀指出，17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，長春公司也曾捐贈大量消毒用品，幫助中央和地方政府共同防堵疫情，這一次武漢肺炎疫情來勢洶洶，在市面消毒物資用品短缺之際，長春再度以同舟共濟精神，加碼捐助物資，愛心無遠弗屆，著實令人欽佩。

徐耀昌強調，苗栗縣目前尚未出現武漢肺炎確診患者，不過考量各級學校即將開學，這批濃度12%的漂白水將發送給各行政機關、國中小學、安養及長照機構，進行稀釋後做為環境消毒之用，同時也提醒鄉親，勤洗手、出入密閉空間或出現呼吸道症狀適時配戴口罩，大家一起攜手防疫。（編輯：黃世雅）1090210